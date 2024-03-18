«Крылышки» раскрываются спустя считанные секунды после сброса.

Планирующие авиабомбы, представляющие собой стандартные авиационные бомбы (ФАБ), но усовершенствованные при помощи универсальных модулей планирования и коррекции (УМПК), уже больше года активно применяются в зоне проведения специальной военной операции, став одной из основных проблем, с которой у ВСУ нет никаких возможностей бороться: системы противовоздушной обороны активно выбиваются ударами ВС РФ, а сами по себе бомбы перехватить, как вы понимаете, нынешние средства поражения не в состоянии.

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Именно массированные удары планирующими авиабомбами позволили ускорить процесс продвижения российских войск, и вот, сегодня Минобороны России показало один из эпизодов применения авиабомб ФАБ-500 с УМПК на Южно-Донецком направлении. Данное направление, напоминаем, связано с хорошо укреплённым населённым пунктом Угледар, который российские войска пытаются занять уже на протяжении без малого двух лет. Возможно, после авиационной подготовки с помощью ФАБов процесс удастся ускорить.

Основным носителем авиабомб ФАБ-500 являются истребители-бомбардировщики Су-34. Собственно, один из них и стал героем соответствующего видеоролика от российского оборонного ведомства.