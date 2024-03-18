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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Премьер Израиля обвинил Запад в потере «памяти и совести»
А премьер Израиля ничего не потерял? Страх, например, нюх. Ну, или там чувство связи с реальностью.

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Террористический акт, совершённый экстремистским движением ХАМАС в октябре прошлого года в отношении мирных израильтян, безусловно, не может быть оправдан ни под каким предлогом. Однако действия, которые начал осуществлять Израиль против ХАМАС в рамках неизбирательных ударов возмездия, от которых гибнут в основном мирные жители сектора Газа, помноженных на то, что никакой реальной ответственности за эти удары официальный Иерусалим не несёт, заставили большинство населения Земли отвернуться от израильских проблем. Ситуация крайне неоднозначная даже в США, где, как известно, чудовищное по своим размерам и влиянию израильское лобби, а правительство и вовсе в значительной степени состоит из этнических евреев.

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Всё это приводит к тому, что масштабы оказания Западом поддержки Израилю сокращаются, а сам Израиль, некогда, как считалось, обладавший сильнейшей армией на Ближнем Востоке, на поверку оказался неспособен за полгода решить проблему ХАМАС, и без внешней поддержки даже продолжать вести операцию вряд ли будет в состоянии.

Как итог, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с обвинением в адрес стран коллективного Запада, обвинив их в потере «совести и памяти» на фоне отказа от предоставления Иерусалиму возможностей для «защиты» от ХАМАС. В представлении Нетаньяху, обвинения, выдвигаемые в адрес вооружённых сил и политического руководства Израиля, ложные.

По всей видимости, «ложными» обвинениями Нетаньяху считает неизбирательные бомбовые удары по сектору Газа, где уже не осталось целых домов и культурных объектов, а подавляющее большинство жертв — это мирные люди. Понятно, что свой статус морального компаса Израиль полностью утратил. Бесконечно паразитировать на теме Холокоста, постоянно лоббируя съёмки в США соответствующих жалобных кинофильмов, как ни крути, не получится, тем более что потери того же СССР/России во время Второй мировой войны были в численном выражении куда более существенными — и ничего, никто не заставляет поджигателей мировой войны 1939—1945 годов до скончания веков быть обязанными народам постсоветских республик.

#политика #боевые действия #израиль #психиатрия #хамас #палестина #сектор газа
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