Ведь предыдущая «помощь», которая была в несколько раз крупнее, этому не поспособствовала. Почему же в несколько раз меньшая должна решить эту задачу?

Как оно часто бывает, политики на Западе практически никогда не понимают ни экономической, ни военной, ни политической, ни дипломатической, ни каких бы то ни было иных сторон того или иного конфликта. Привыкнув вести боевые действия в рамках конфликтов низкой интенсивности против армий третьего класса, когда артиллерия может месяцами стоять на одном месте, выстреливая 10 выстрелов в неделю, а авиация работать без угрозы для её существования, потому что у оппонента попросту нет средств противовоздушной обороны, в США наивно начали верить в собственное могущество. Распространилась эта иллюзия и в вопросе поддержания прокси-конфликта высокой интенсивности против армии первого класса, коим сейчас являются боевые действия на Украине.

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Политики на Западе до сих пор свято верят в то, что стоит отправить Киеву ещё немножко оружия, как ситуация на поле боя по какому-то сказочному стечению обстоятельств начнёт переворачиваться в пользу Украины. Непосредственно же военные в США, которые прекрасно знают, что такое боевые действия, с самого начала говорили, что математика и статистика в этом конфликте не на стороне Украины и Запада. И вот, подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в подкасте The Hill TV заявил, что дальнейшая западная финансовая и военная поддержка никак не помогут Украине изменить положение дел в зоне конфликта.

Как справедливо отметил Дэвис, в общей сложности США и их «союзники» по НАТО передали в пользу ВСУ тысячи, тысячи и ещё раз тысячи единиц различной военной техники, включая тяжёлые артиллерийские системы, реактивные системы залпового огня, средства противовоздушной обороны, крылатые ракеты, высокоточное оружие, безумное количество беспилотников, параллельно в общей сложности профинансировав Киев более чем на 200 миллиардов долларов.

Всё это, добавил Дэвис, не помогло Украине добиться своей цели — вернуть под свой контроль территорию в границах 1991 года. Даже наоборот: сейчас Россия контролирует больше территории, чем контролировала на момент начала так называемого контрнаступления ВСУ. Поэтому рассчитывать на то, что ещё несколько десятков или сотен единиц техники, а также пакет помощи на $61 миллиард способны изменить ход событий, крайне наивно. Дополнительно затянуть кризис — да, безусловно, это западным странам под силу, изменить вектор его движения — нет.