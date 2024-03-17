За ночь перехвачены и уничтожены 35 беспилотников. Понятно, что часть достигла целей.

Киевское военно-политическое руководство продолжает гоняться за созданием громких заголовков и, как ни парадоксально, пытаться исполнить PR-требование президента Зеленского по нанесению с помощью беспилотников ущерба российской инфраструктуре и, как следствие, экономике. Дронов не жалеют: запускают их разом по несколько десятков штук, а в сутки их количество уже доходит до сотни и больше. Так, сегодня в течение ночи средствами противовоздушной обороны были перехвачены 35 беспилотников над несколькими регионами России.

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Как сообщило Минобороны России, 17 БПЛА были уничтожены над Краснодарским краем, 4 над Московской, 4 над Ярославской, 3 над Белгородской, 3 над Курской, 2 над Калужской, 1 над Орловской и 1 над Ростовской областями.

Понятно, что перехватить и уничтожить удаётся не все БПЛА: мизерная, но всё-таки часть из них достигает целей. Так, в Краснодарском крае, на который пришёлся основной удар БПЛА, беспилотник достиг очередного нефтеперерабатывающего завода, устроив там пожар. Понятно, что предприятия такого масштаба невозможно реально повредить «комариными укусами» в виде лёгких и труднозаметных для систем ПВО беспилотниками, но определённый эффект от этих ударов имеется: предприятия останавливают как минимум на время тушения пожара.

Всё это в очередной раз демонстрирует, что спесь с киевского руководства необходимо сбивать. Учитывая, что вчера президент России заявил, что террористические атаки ВСУ по территории России (а в условиях отсутствия юридического статуса войны между Украиной и РФ любые атаки первой по второй являются террористическими по определению) не останутся без ответа, рискнём предположить, что массированные ракетно-авиационные удары по чувствительным объектам инфраструктуры Украины уже готовятся. Зачем, если это действительно произойдёт, Россия сначала ждёт пощёчину, и лишь затем отвечает — это уже вопрос политический и никакой иной.