России это зачем? Это раз. Второе: к лету очень многое может измениться, события развиваются с бешеной скоростью.

Президент Франции Эмманюэль Макрон продолжает всеми действиями и словами демонстрировать, что он живёт в совершенно другой от всего мира реальности. В той реальности, где обитает Макрон, Франция хоть что-то значит в военном, а также в политическом значениях, и может хоть что-то предлагать России, противнику которой Париж, если что, поставляет вооружения, не имея при этом перед Киевом абсолютно никаких обязательств и договорённостей.

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По мнению Макрона, боевые действия на Украине будут продолжаться и в течение лета, поэтому в комментарии для украинской прессы президент Франции, который летом будет открывать Олимпийские игры в Париже, заявил, что Франция будет просить Россию установить на Украине олимпийское перемирие на время проведения Игр.

По всей видимости, Макрон не понимает трёх вещей. Первое: Россию, несмотря на то, что спорт обязан быть вне политики, исключили от участия в Олимпийских играх, следовательно, она никому ничего не должна даже из гуманитарных и каких бы то ни было ещё соображений. Второе: Россия держит и, собственно говоря, никогда не упускала инициативу на линии боевого соприкосновения. И третье: зачем России предоставлять перемирие на целых две недели? Чтобы что? Чтобы дать возможность ВСУ передохнуть, укрепиться и накопиться? Это абсурдно.

Президенту Франции, как одному из гарантов выполнения Украиной Минских соглашений, которые так «хорошо» соблюдались, что вынудили Россию применить предпоследний аргумент — начать специальную военную операцию — должно быть понятно, что никакие договоры, никакие переговоры с действующей киевской властью Москве не интересны. Многие политологи, которые наблюдают за риторикой российского политического руководства, и какие определения оно позволяет себе в отношении киевской власти, полагают, что время для дипломатии конкретно с этими людьми — теми, что заседают сейчас в Киеве в высоких кабинетах — ушло.