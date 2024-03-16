Mercedes-Maybach Pullman — это теперь официально прошлый век. Крутые парни ездят на Aurus.

В мире сейчас крайне неспокойно. Рассчитывать на то, что проблемы могут быть решены мирным способом, уже практически бессмысленно, поскольку мы наблюдаем полный паралич работы Организации Объединённых Наций, не говоря уже о других международных структурах и организациях. Как следствие, государства, которые могут себе это позволить, натачивают клыки, накачивают мускулы и всячески демонстрируют, что лучше с ними не связываться.

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Северная Корея, в частности, демонстрирует это посредством проведения масштабных военных учений, которые вчера посетил лидер КНДР Ким Чен Ын. Как заметили журналисты, Ким Чен Ын впервые прибыл на публичное мероприятие на российском лимузине Aurus Senat Limousine — том самом, который президент России Владимир Путин недавно «подарил» своему северокорейскому коллеге.

В государственных СМИ КНДР данное событие назвали демонстрацией продолжения укрепления и всестороннего развития российско-северокорейских отношений. Ранее лидер Северной Кореи передвигался на лимузине Mercedes-Maybach Pullman.

Представители западных стран несколько недель назад, когда стало известно о российском подарке северокорейскому лидеру, традиционно закатили истерику, заявив, что своими действиями Россия нарушает официальный санкционный режим, наложенный на КНДР Советом Безопасности ООН. Забыв, видимо, что, во-первых, Россия стыдится того, что с целью понравиться Западу вообще присоединилась к этим санкциям, и желала бы их снять, а, во-вторых, подарки не подпадают под санкционные ограничения.