Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Лавров назвал навсегда закрытым вопрос принадлежности Крыма и Севастополя
У Украины есть возможность сделать так, чтобы Крым стал «их». Но есть один нюанс.

реклама

Сегодня исполняется десять лет со дня проведения в Крыму референдума о вхождении в состав России, а 18 марта исполнится десять лет с момента непосредственно включения Республики Крым и города федерального значения Севастополя в состав России. По этому поводу сегодня к крымчанам обратился глава МИД РФ Сергей Лавров, назвавший навсегда закрытым вопрос принадлежности данных регионов. По словам Лаврова, Крымский полуостров является неотъемлемой частью России.

реклама

Следует напомнить, что Крым достался России в чудовищном, плачевном состоянии: потребовалось десять лет, и до сих пор не все болезни, доставшиеся полуострову в наследство от украинского периода, удалось вылечить, чтобы довести регион на общероссийских стандартов в плане развития инфраструктуры, законодательства и в целом уровня жизни.

К сожалению, как мы помним, киевские власти всячески «отрывались» на жителях Крыма, то перекрывая им водоснабжение, то подрывая линии электропередач. Проще говоря, всеми силами демонстрировали понимание того факта, что ничего со сложившейся исторической действительностью они, как бы громко об этом ни кричали, поделать не в состоянии.

На сегодняшний день Крым является прифронтовым регионом, и по объектам на его территории со стороны ВСУ регулярно осуществляются попытки нанесения беспилотными и ракетными ударами. Безусловно, неспокойная обстановка влияет на экономическое развитие полуострова. Решить эту проблему, как и с остальными прифронтовыми регионами России, можно будет только в результате создания «санитарной зоны», уходящей вглубь Украины на несколько десятков, а, может, и сотен километров, включая и отрезание государства от доступа к морю. Понятно, что данный процесс — это перспектива на годы, а никак не на месяцы и уж тем более не на недели. Если, конечно, в Киеве не произойдёт смена теряющей легитимность по причине истечения срока полномочий власти, и все условия России не будут беспрекословно выполнены дипломатическим способом.

Стоит также понимать, что закрытым является вопрос и принадлежности четырёх новых регионов. Будучи прописанными в Конституцию России, отчуждению территории уже не подлежат, а это значит, что объектом переговоров или торга они являться не могут. Торг и переговоры будут уже за совсем другие территории Украины и на совсем других условиях.

#россия #политика
2
Показать комментарии (2)
WSJ: Удары ВСУ по Белгороду приводят к противоположному для Киева результату
Ким Чен Ын прибыл на военные учения на российском представительском автомобиле Aurus Senat
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

5 способов с пользой использовать старый монитор от компьютера в 2024 году
13
Вспоминаем игру Colin McRae: Dirt 2
3
"Аргайл: Супершпион" - бестолковый и не смешной фильмец (субъективный обзор)
1
Выпущен дистрибутив Chimbalix 24.1 Alphachi-Pre6, и почему Linux многим и даром не нужен на ПК
38
Call of Duty не появится в подписке Xbox Game Pass
19
Собираем полностью белый мощный ПК для гейминга, стриминга и работы с видео
14
Core i9-14900KS vs Ryzen 7 7800X3D – смогла ли Intel выпустить самый быстрый игровой процессор
23
Топ 5 ПК ютуберов в 2024 году
9
Почему Шольц говорит "нет" отправке дальнобойных ракет Taurus на Украину
9
Обзор игры Call of Duty WWII - И вновь продолжается бой
3

Сейчас обсуждают

Майкопское Честное
17:10
Апшеронск обстреливают полуторалитровыми снарядами! Шлюхенбек вчера был ранен тремя такими, сегодня потерял память и очень болит попа!
Core i9-14900KS vs Ryzen 7 7800X3D – смогла ли Intel выпустить самый быстрый игровой процессор
Блейд
17:08
Может быть я что-то пропустил, но с каких пор 4070 стало быстрой картой
PlayStation 5 Pro выйдет осенью 2024 и будет такой же быстрой, как видеокарта GeForce RTX 4070
leonov
17:08
Я даже вспомнил, что у меня есть акк на overclockers и зашёл через него, чтобы поставить 1 звезду этому высеру
5 причин, почему я не буду переходить с Google Chrome на другой браузер
Циклон-Б
17:07
надо выгнать оттуда всех, кто древесного рода и вернуть пограничную зону
Дальний Восток становится стратегически важным регионом для России
Китя
17:07
Если тебе что-то в РФ не устраивает. откажись от пенсий и езжай в свой горы и подохни как настоявший джигит.
Лавров назвал навсегда закрытым вопрос принадлежности Крыма и Севастополя
Денис М
17:06
>Причина № 1. Синхронизация аккаунта Ух ты! В других же браузерах такого нет. Вообще ни в одном. Только в Chrome есть синхронизация. Chrome - самый великий браузер на Земле. >Причина № 2. Минималисти...
5 причин, почему я не буду переходить с Google Chrome на другой браузер
Блейд
17:03
Почему не на фронте боец? Уже нашу Россию обстреливают, сегодня в Белгороде пять трупов. Или тебе это всё нафиг не сдалось, ты типа с краю, само расосётся? Ты чмо конченное про какие 8 к здесь вообще ...
Core i9-14900KS vs Ryzen 7 7800X3D – смогла ли Intel выпустить самый быстрый игровой процессор
Блейд
16:57
Что-то уже слышал Я такое, про Херсон. Хорошо им языком болтать, пока простые парни, сражаются. Вот в этом главная проблема почему мы полтора года на одном месте .
Лавров назвал навсегда закрытым вопрос принадлежности Крыма и Севастополя
Женя Володько
16:57
Если майки анонсируют серию гирс на сони, то тоже будешь расследовать кто кому и сколько занёс, что в топе спроса будет? Или же хотя бы подумаешь, что всё дело в том, что это просто отличная игра?
Как работает "фабрика троллей Xbox" и какие блогеры ей помогают
Ник Хобо
16:54
А 8к вообще изорвет, да? Кпец логика.
Core i9-14900KS vs Ryzen 7 7800X3D – смогла ли Intel выпустить самый быстрый игровой процессор
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем