У Украины есть возможность сделать так, чтобы Крым стал «их». Но есть один нюанс.

Сегодня исполняется десять лет со дня проведения в Крыму референдума о вхождении в состав России, а 18 марта исполнится десять лет с момента непосредственно включения Республики Крым и города федерального значения Севастополя в состав России. По этому поводу сегодня к крымчанам обратился глава МИД РФ Сергей Лавров, назвавший навсегда закрытым вопрос принадлежности данных регионов. По словам Лаврова, Крымский полуостров является неотъемлемой частью России.

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Следует напомнить, что Крым достался России в чудовищном, плачевном состоянии: потребовалось десять лет, и до сих пор не все болезни, доставшиеся полуострову в наследство от украинского периода, удалось вылечить, чтобы довести регион на общероссийских стандартов в плане развития инфраструктуры, законодательства и в целом уровня жизни.

К сожалению, как мы помним, киевские власти всячески «отрывались» на жителях Крыма, то перекрывая им водоснабжение, то подрывая линии электропередач. Проще говоря, всеми силами демонстрировали понимание того факта, что ничего со сложившейся исторической действительностью они, как бы громко об этом ни кричали, поделать не в состоянии.

На сегодняшний день Крым является прифронтовым регионом, и по объектам на его территории со стороны ВСУ регулярно осуществляются попытки нанесения беспилотными и ракетными ударами. Безусловно, неспокойная обстановка влияет на экономическое развитие полуострова. Решить эту проблему, как и с остальными прифронтовыми регионами России, можно будет только в результате создания «санитарной зоны», уходящей вглубь Украины на несколько десятков, а, может, и сотен километров, включая и отрезание государства от доступа к морю. Понятно, что данный процесс — это перспектива на годы, а никак не на месяцы и уж тем более не на недели. Если, конечно, в Киеве не произойдёт смена теряющей легитимность по причине истечения срока полномочий власти, и все условия России не будут беспрекословно выполнены дипломатическим способом.

Стоит также понимать, что закрытым является вопрос и принадлежности четырёх новых регионов. Будучи прописанными в Конституцию России, отчуждению территории уже не подлежат, а это значит, что объектом переговоров или торга они являться не могут. Торг и переговоры будут уже за совсем другие территории Украины и на совсем других условиях.