Когда западная пресса приходит к такому выводу, дело для Киева и вправду дрянь.

Уже на протяжении нескольких дней ВСУ и приданные им вооружённые формирования из числа запрещённых в России террористических организаций обстреливают Белгородскую область вместе с областным центром из всех калибров, которые только остались у Киева, а также осуществляют попытки проникновения на территорию области сухопутными силами численностью до нескольких батальонов.

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Источник изображения: The Wall Street Journal.

Большинство сходятся во мнении, что подобными террористическими выходками (а любая атака на территорию России в условиях, когда между РФ и Украиной нет официальной войны, является террористической), за которые Киев обязательно должен быть наказан, украинское политическое руководство, которое терпит поражение за поражением на реальной линии боевого соприкосновения, пытается ослабить боевой дух россиян и подорвать их доверие к власти. Это же мнение разделяют и в издании The Wall Street Journal (WSJ), которое, впрочем, по итогам общения с белгородцами пришло к выводу, что действия Украины не просто не достигают результата, а наоборот — укрепляют веру в то, что Россия проводит правомерную военную операцию в целях защиты своих интересов.

Так, по результатам общения с жителями пострадавшего российского города, журналисты WSJ подытожили, что общественное мнение в России лишь сплачивается вокруг официальной правительственной линии, что жители приграничных регионов являются жертвами террористических украинских ударов, и что ВС РФ должны с гораздо большим усердием нейтрализовывать исходящую со стороны Украины угрозу.

Следует понимать, что раз даже The Wall Street Journal пришло к такому выводу, то общественное мнение в Белгороде совершенно бескомпромиссное и безальтернативное, на другое журналисты попросту не натыкались. Безусловно, чем дальше от зоны конфликта, тем больше в России популярны либеральные идеи, но в большинстве случаев они звучат из уст людей, которые либо максимально аполитичны, либо в той или иной степени были связаны с сотрудничеством с западными странами. Многих, как ни крути, беспокоит не столько сам конфликт как таковой, сколько незаконные рестрикции («санкции»), наложенные на Россию в одностороннем порядке коллективным Западом.