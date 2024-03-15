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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский заявил, что Украина будет и дальше наносить удары беспилотниками по объектам в России
Проще говоря, Зеленский признал, что Украина и дальше будет заниматься террором.

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Последние несколько дней Киев осуществляет попытки нанесения массированных беспилотных ударов по объектам на территории России: подавляющее большинство сбиваются системами ПВО, но часть неизбежно прорываются и попадают в чувствительные цели, например, в нефтеперерабатывающие заводы, не нанося им при этом, естественно, никаких реальных серьёзных повреждений. И вот, воодушевившись яркими картинками, президент Украины Владимир Зеленский, который всё никак не может выйти из образа, и продолжает всё глубже и глубже вляпываться в катастрофу, заявил, что вместе с военным руководством страны определил места, удары беспилотниками по которым могут нанести России «наибольший урон».

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По словам Зеленского, этими целями будут логистика, а также системы финансирования «войны», и «чем больше Россия будет терять, тем ближе будет справедливое завершение» конфликта. По какой причине Зеленский вздумал, что нанесение ударов по объектам на территории России приблизит «справедливое», как он это видит, окончание боевых действий, а не приведёт наоборот — к прямо противоположному результату, когда конечные условия, которые Москва поставит Киеву, будут максимально тяжёлыми, нам, естественно, неведомо, мы не врачи.

Удары ВСУ по, на минуточку, общепризнанной территории России, сегодня были прокомментированы президентом России Владимиром Путиным. По словам главы государства, ни на одном из направлений и ни при одной из попыток противник успеха не имел и был отброшен с огромными для него потерями. Что же до террористических ударов по российским территориям, то без ответа они, пообещал Путин, не останутся.

Мы уже много раз отмечали, что в условиях, когда между Россией и Украиной юридически нет официальной войны, а есть СВО со стороны РФ и самооборона с военным положением со стороны Украины, любые удары последней по российской территории являются террористическими с точки зрения международного права. Напомним, что за свои выходки Украина получает «ответку» во много раз большего масштаба и ущерба. Зачем Зеленский и его команда продолжают заниматься генерацией громких заголовков, за которые потом придётся расплачиваться, например, остатками энергосистемы, вопрос открытый.

#россия #украина #политика #боевые действия #психиатрия
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