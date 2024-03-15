Как хорошо, что больше никаких, даже малейших проблем у Шольца нет!

Западные политики, вспоминая минувшие дни и битвы, что вместе продули они, сохраняют одержимость всевозможными «коалициями» — причастностью к чему-то большому, великому и, в их представлении, даже правильному. Уже какую только «коалицию» по поставкам вооружений на Украину в европейских столицах не создавали: и снарядную, и истребительную, и танковую, и противовоздушную. Теперь, вот, очередь дошла до дальнобойно-артиллерийской коалиции, которую сегодня анонсировал канцлер Германии Олаф Шольц по итогам встречи президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Польши Дональдом Туском в рамках так называемого Веймарского треугольника.

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Как отметил Шольц, соответствующее решение было принято перед скорым началом очередной встречи инициативной группы «Рамштайн» по Украине, где это решение будет, по сути, подтверждено.

Важно понимать один немаловажный момент: создавать «коалиции» это одно, а вот где-то находить оружие и боеприпасы — это совсем другое. В общей сложности Запад поставил на Украину за эти два года просто беспрецедентное количество вооружений и тяжёлой техники, опасно оголив свои собственные арсеналы. Последнее время всё больше западных изданий признают, что даже суммарно не могут угнаться за российским военно-промышленным комплексом, который в разы, а то и в десятки раз, в зависимости от номенклатуры, нарастил выпуск вооружений.

В этой связи единственно верное решение — это звонить в Москву и искать переговоров по Украине на любых условиях. Да, Запад потеряет лицо, но, в конце концов, его же никто не заставлял вписываться в этот конфликт, правильно? Решили сыграть в лотерею, проиграли, так бывает. Нужно только немножко мужества, чтобы признать, что просчитались. Если мужества нет, а его, судя по всему, нет и не предвидится, то можно просто по-тихому «слиться», благо, информационных поводов, которыми можно разбавить коллапс украинского проекта, у Запада хватает: от экономики до проблем с миграцией.