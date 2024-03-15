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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Шольц: доходы от замороженных российских активов будут направлены на вооружения для Киева
Доходы от конфискованной западной собственности пойдут на вооружения для ВС РФ. В эту игру можно играть вдвоём, и Западу ещё не поздно остановиться.

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Замороженные российские активы в западных странах не дают покоя этим, вроде бы, богатым государствам. Казалось бы, денег у вас куры не клюют, зачем тогда красть чужое и направлять на поддержание спадающих штанов Украины? Но, как вы понимаете, не всё так сказочно, как изображает западный кинематограф: лишних денег в Евросоюзе нет даже на субсидирование дизельного топлива для фермеров, что уж говорить про Украину. Вот и придумывают различные схемы, как продлить конфликт.

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Если непосредственно с конфискацией замороженных российских активов имеются серьёзные проблемы юридического и репутационного характера, то вот с доходами от российских активов всё значительно проще. Безусловно, удержать Украину на этих средствах не удастся, но дополнительно затянуть конфликт ещё на месяц—другой — вполне. Вот канцлер Германии Олаф Шольц и заявил, что доходы от замороженных в Евросоюзе российских активов будут направлены на закупку оружия для Киева.

Во всей этой связи наиболее показательным выглядит тот факт, что западные страны готовы воровать чужое, чтобы спонсировать развязанный ими же конфликт. Заметьте, что Шольц не предлагает использовать доходы с российских замороженных активов, чтобы приступать к восстановлению Украины. Печально, что на самой Украине так и не понимают своей роли во всей этой заварушке.

#россия #украина #финансы #политика #боевые действия #экономика #германия
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