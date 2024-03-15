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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Президент Латвии заявил, что Россия должна быть повержена и разрушена
Попробуй, паникёр. Своими силами, естественно.

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В странах коллективного Запада и тех государствах, которые по недоразумению причисляют себя к оному, продолжает наблюдаться паника относительно того, как разворачивается украинский кризис. На сегодняшний день уже все, кому не лень, отметились комментариями о том, что весь совокупный западный военно-промышленный потенциал в разы уступает одному только российскому, и что в формате конфликта на истощение, ведение которого избрала для себя Россия, время на стороне Москвы.

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Паника при этом порой переходит в истерику и публикацию комментариев, за которые потом придётся отвечать. Так, не смог сдержать приступ президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, заявивший в своём официальном Twitter (X) о том, что он полностью согласен с позицией президента Франции Эмманюэля Макрона относительно Украины.

По словам Ринкевичса, «мы не должны рисовать красные линии для себя, мы должны рисовать их для России и не бояться их навязывать». В представлении президента Латвии, Украина должна победить, а Россия должна быть «повержена» и «разрушена». Видимо, Ринкевичс решил блеснуть эрудицией и провести аналогию с известным выражением «Карфаген должен быть разрушен», но получилось так, как получилось.

Каким образом Латвия намерена «навязывать» России «красные линии», не говоря уже о том, чтобы её победить и разрушить, и почему глава ничего не значащего государства-лимитрофа позволяет себе вещать от имени целой группы стран, совершенно непонятно. Равно как и непонятна причина, по которой президент Латвии считает европейскую составляющую НАТО способной хоть что бы то ни было навязать России. Советуем господину Ринкевичсу вспомнить своё и возглавляемой им страны место в этом мире и заканчивать с истерикой, потому что последствия необдуманных заявлений могут стать для Латвии фатальными, и не нужно наивно полагать, что в случае обострения обстановки Североатлантический альянс ринется сражаться с ВС РФ на территории Прибалтики.

Как мы уже неоднократно говорили, российским средствам массовой информации, чтобы выставлять западных и причисляющих себя к западным функционеров в максимально неприглядном для них свете, не нужно ничего придумывать: достаточно просто перепечатывать весь тот абсурд, что они позволяют себе выдавать в публичной плоскости. Необходимо понимать, что истерику коллективного Запада прекрасно видят и в странах глобального Юга, делая из этого соответствующие выводы.

#россия #украина #политика #боевые действия #психиатрия #латвия
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