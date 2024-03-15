Какие же талантливые бойцы ВСУ, ранее в глаза не видевшие Patriot!

После того как Украина стала массово, причём, с видеоподтверждениями, терять зенитные ракетные комплексы Patriot американского производства, все, кто прекрасно понимают, кто на самом деле этими комплексами управляют, начали задаваться вопросами, а не великоваты ли потери США в конфликте, до которого США, в общем-то, не должно быть никакого дела?

реклама

Поскольку отшучиваться и отмалчиваться по этому поводу становится уже невозможно, сегодня представитель Пентагона заявил, что американские военнослужащие якобы не входят в расчёты, которые управляют переданными Украине ЗРК Patriot.

По словам представителя американского оборонного ведомства, украинские военнослужащие проходили обучение управлению ЗРК Patriot, поэтому они, дескать, сами и управляют переданной техникой. К сожалению, в Пентагоне привыкли, что никто не будет задавать им дополнительные вопросы, поэтому никто не удосужился поинтересоваться, как вообще можно экстренно пройти курс обучения управлению зенитной системой, который требует нескольких лет подготовки.

Возможно, конечно, представитель Пентагона говорит правду, но лишь частичную: в конце концов, комплексы Patriot стоят на вооружении не только США, и передавали их Украине не только США, а и, в частности, Германия. Вполне логично предположить, что расчёты этих комплексов состояли из европейских операторов. Всё это в очередной раз демонстрирует уровень вовлечённости стран коллективного Запада в украинский кризис на стороне Киева, и почему условия, которые в конечном счёте поставит Россия, будут для Запада крайне болезненными.