реклама
Президент Франции Эмманюэль Макрон всеми своими действиями демонстрирует, что он из той когорты людей, которым и хочется, и колется, и
мама жена не велит. С одной стороны, Макрону очень хочется испытать возможности французской армии на территории Украины, не понимая при этом, что результаты этих испытаний могут стоить ему не то что должности, а вообще спокойной жизни, а с другой стороны, делать первый шаг он не желает. Проще говоря, Макрон, в общем-то, готов отправить французский контингент на Украину, но только в составе коалиции с кем-то более серьёзным — желательно, понятное дело, США.
реклама
Данную логику Макрон продолжил в рамках вчерашнего состоявшегося поздно вечером интервью журналистам телеканала France 2. Как отметил нынешний хозяин Елисейского дворца, Франция не станет брать на себя инициативу в военных действиях на Украине, поскольку французский военно-промышленный комплекс не готов к конфликту высокой интенсивности.
Понимая, что признал откровенную слабость и неготовность своей оборонной промышленности к реальным боевым действиям, Макрон всё же решил повторить свой тезис о том, что нельзя исключать возможности отправки войск на Украину. И всё это несмотря на то, что от этого «призыва» открестились все европейские страны, которые имеют хотя бы минимальное значение в военном смысле.
На самом деле, российское политическое руководство о потенциальном вводе западных войск на Украину уже всё сказало: красных линий в отношении таких государств у России больше не будет. Услышал ли Макрон предупреждение или опять думает, что Россия блефует, неясно. Ясно одно: лучше это не проверять. Лучше для Франции, естественно.