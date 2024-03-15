Но при этом глава Пятой Республики опять же «не исключает», что войска будут отправлены. Клоунада как она есть.

Президент Франции Эмманюэль Макрон всеми своими действиями демонстрирует, что он из той когорты людей, которым и хочется, и колется, и мама жена не велит. С одной стороны, Макрону очень хочется испытать возможности французской армии на территории Украины, не понимая при этом, что результаты этих испытаний могут стоить ему не то что должности, а вообще спокойной жизни, а с другой стороны, делать первый шаг он не желает. Проще говоря, Макрон, в общем-то, готов отправить французский контингент на Украину, но только в составе коалиции с кем-то более серьёзным — желательно, понятное дело, США.

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Данную логику Макрон продолжил в рамках вчерашнего состоявшегося поздно вечером интервью журналистам телеканала France 2. Как отметил нынешний хозяин Елисейского дворца, Франция не станет брать на себя инициативу в военных действиях на Украине, поскольку французский военно-промышленный комплекс не готов к конфликту высокой интенсивности.

Понимая, что признал откровенную слабость и неготовность своей оборонной промышленности к реальным боевым действиям, Макрон всё же решил повторить свой тезис о том, что нельзя исключать возможности отправки войск на Украину. И всё это несмотря на то, что от этого «призыва» открестились все европейские страны, которые имеют хотя бы минимальное значение в военном смысле.

На самом деле, российское политическое руководство о потенциальном вводе западных войск на Украину уже всё сказало: красных линий в отношении таких государств у России больше не будет. Услышал ли Макрон предупреждение или опять думает, что Россия блефует, неясно. Ясно одно: лучше это не проверять. Лучше для Франции, естественно.