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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Боррель: Исход конфликта на Украине решится в ближайшие месяцы
Кто-то так и не понял, что всё уже решилось?

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Несмотря на то, что у Евросоюза хватает проблем, вызванных по большей части собственным же поведением функционеров данного экономико-политического объединения, развязавших незаконный со всех точек зрения экономический конфликт против России, на первом месте на уме у этих же еврофункционеров почему-то продолжает оставаться Украина и её проблемы. ЕС, не жалея живота граждан своих, продолжает выделять Киеву баснословные деньги, рассказывать сказки про инвестиции в военную промышленность, в общем, делать всё возможное, чтобы у граждан стран-членов Евросоюза наконец-то начали появляться справедливые вопросы касательно легитимности такой химеры, как ЕС.

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В частности, глава так называемой Евродипломатии, которая на поверку никакая не евро, и никакая не дипломатия, Жозеп Боррель, опять заладил про Украину и заявил, что если Запад продолжит медлить с выделением военной «помощи» Киеву, то исход конфликта решится уже в ближайшие месяцы — весной-летом, проще говоря, до осени. Боррель понимает, что имеет в виду, поэтому дополнительно пояснил, что в таком случае всё завершится победой России.

Боррель отослал своих слушателей к комментариям многочисленных аналитиков, которые предрекают масштабное российское наступление летом этого года, в результате которого будет уже совершенно не важно, кто одержит победу на выборах в США.

В представлении главы Евродипломатии, последствия для Запада от этой победы будут самыми тяжёлыми: Москва, дескать, обязательно пойдёт дальше, при этом Боррель не уточняет, зачем Москве это надо, если на её бюджет и Украина свалится крайне тяжёлым бременем, а всё остальное Россия может и не потянуть. Поэтому, убеждён Боррель, чтобы избежать такого сценария, западные страны должны нарастить темпы и объёмы оказания поддержки Киеву.

Если этого не сделать, то мир, дескать, потеряет уверенность в союзнических обязательствах Запада, который, в свою очередь, утратит кредит доверия к себе. Здесь нам хотелось бы напомнить господину Боррелю, что, во-первых, у Запада перед Украиной нет никаких — абсолютно ни одного «союзнического» обязательства: Киев не входит ни в один военный, политический или экономический западный альянс. Соответственно, всё, что делает Запад на Украине — это гадит России на её же собственном заднем дворе в попытках её «ослабить». Во-вторых, никто не заставлял Запад втягиваться в этот кризис с весьма сомнительным для него исходом: захотели сыграть в лотерею, да ещё и пойдя ва-банк — будьте готовы к тому, что проиграете всё. Ах, не готовились? Ах, думали, выиграете? Так к кому же тогда претензии? Просто зашкаливающий инфантилизм у людей, в общем-то, преклонного возраста.

#россия #украина #политика #боевые действия #евросоюз
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