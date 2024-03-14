Про историю компании Blizzard от Джейсона Шрайера тоже будет книга на русском.

Продюсер «Бомборы» Михаил Бочаров рассказал о книгах, которые будут выпущены издательством до конца 2024 года. В настоящий момент компания ведёт работу над переводом публикаций и комиксов. Бочаров подчеркнул, что названия книг и даты выпуска могут быть изменены «как по зависящим, так и независящим от издательства причинам».

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Итак, до конца 2024 года «Бомбора» планирует выпустить следующие книги:

Книга «The Last of Us. Как серия исследует человеческую природу и дарит неповторимый игровой опыт» от Николя Денешо. В книге идёт анализ игровой серии от Naughty Dog, также есть история его создания. Книга должна выйти в апреле 2024 года.

Книга Les secrets d'Assassin's Creed. De 2007 à 2014 : l’envol от Томаса Мерера. Она посвящена истории франшизы Assassin's Creed в период с 2007 по 2014 года. Примерная дата выхода книги — декабрь 2024 года.

Комикс «Легко понять правила, сложно достичь мастерства. Pong, Atari и зарождение видеоигр» за авторством Дэвида Кушнера и художника Корена Шадми. За перевод отвечал Владимир Сечкарев. Примерная дата выхода книги — август 2024 года.

Книга Final Round: El legado de Street Fighter от Хаокина Реланьо. Расскажет про серию игр Street Fighter и интересных фактах о ней. Книга должна затронуть с первой по пятую части включительно. Даты выхода пока нет.

Также у издательства «Бомбора» в разработке есть следующие книги:

«История создания Death Stranding» (рабочее название) — апрель 2024 года.

«Психология серии игр Final Fantasy» (рабочее название) — май 2024 года.

«История серии игр Red Dead Redemption» (рабочее название) — май 2024 года.

«Психология серии игр Legend of Zelda» (рабочее название) — до конца 2024 года.

«История серии игр Yakuza» (рабочее название) — до конца 2024 года.

«История серии игр Persona» (рабочее название) — до конца 2024 года.

«История стелс-игр. От Metal Gear до Splinter Cell и всего, что между ними» — до конца 2024 года.

«Castlevania. Проклятая рукопись» (рабочее название) — до конца 2024 года.

Подробнее о всех анонсах «Бомборы» можно узнать вот по этой ссылке. Напомним, в начале февраля стало известно, что издательство планирует до конца 2024 года выпустить в России новую книгу журналиста Джейсона Шрайера об истории Blizzard.