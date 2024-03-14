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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В немецком парламенте вновь проголосовали против поставок ракет Taurus на Украину
Понимают, видимо, чем это чревато. Спойлер: ударами по немецким военным заводам из числа тех, что ещё остались в строю.

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По какой-то причине в Германии кто-то то ли не понял, то ли не желает понимать, что отправка ракет Taurus Украине — это красная линия не только для России, но и для канцлера Олафа Шольца. Вроде бы Шольц уже около десятка раз сказал, что ракеты передаваться Украине не будут, но в Бундестаге с усердием, достойным лучшего применения, например, для расследования терактов на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2», продолжают выдвигать соответствующую резолюцию на голосование.

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И уже в третий раз она абсолютным большинством голосов депутатов Бундестага отклоняется. На этот раз против поставок ракет проголосовали 495 депутатов из 690 участвовавших в голосовании.

Необходимо понимать, что Киеву нельзя доверять в вопросе применения тех или иных вооружений. Осознаёт это и Шольц, который допускает, что Украина применит Taurus для удара, условно, по Москве, и тогда это вполне может стать поводом для российского политического руководства для отдачи приказа на нанесение массированного ракетного удара по предприятиям военно-промышленного комплекса Германии. За что России ничего не будет, ведь предупреждены о последствиях западные спонсоры Украины были многократно.

#россия #украина #политика #боевые действия #германия #taurus
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