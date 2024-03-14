Видеоподтверждение долго себя ждать не заставило.

Попытки прорыва украинских вооружённых формирований на общепризнанную территорию России в Белгородской и Курской областях продолжаются уже четвёртый день. С 10 по 11 марта включительно эти были подавлены ещё на зачаточной стадии, ну а с 12 марта и по сегодняшний день ВСУ и различные диссидентские якобы российские формирования осуществляли попытки прорыва государственной границы уже напрямую. Во всех случаях атаки были отражены, и сегодня Минобороны России опубликовало очередной видеоролик, демонстрирующий сегодняшнее отражение атаки на Белгородскую область в районе населённого пункта Сподарюшино.

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На кадрах можно заметить применение ВС РФ и пограничниками ФСБ России артиллерии, ударных беспилотников, а также авиационных ударов, приведших к большим потерям в военной технике ВСУ. МО РФ также опубликовало видео ликвидации непосредственно личного состава диверсионно-разведывательной группы, но из морально-этических соображений мы его вставлять в данную заметку не будем. Где искать — знаете.

В очередной раз отмечаем, что реального тактического, не говоря уже о стратегическом смысле в таких «выползках» диверсионных групп ВСУ не наблюдается. Зато заметен почерк действующего киевского военно-политического руководства, помешанного на громких заголовках, ярких картинках и прочих психологических операциях. Проще говоря, одни сражаются в «тиктоке», другие в реальности. И реальность в этом контексте гораздо важнее, поскольку именно она в конечном счёте обрушится как снег на голову тем, кто считают, что у Киева всё под контролем.