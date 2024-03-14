Пока Киев теряет территории, ТикТок-войска Украины продолжают терять себя и технику. Смысл? Не, не слышали.

Как уже отмечалось многократно, громкие заголовки и PR-«победы» для украинского военно-политического руководства стоят на первом месте. Тактика, не говоря уж про стратегию, у руководства, привыкшего мыслить клипами и не думать наперёд, отсутствует как явление. Поэтому сейчас, когда ВС РФ осуществляют продвижение практически по всей линии боевого соприкосновения, Киев занимается чем? Правильно, пытается создать громкие заголовки.

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Добитый брошенный танк украинских формирований в ходе отражения атаки 12 марта.

Уже на протяжении четырёх дней ВС РФ выявляют, уничтожают на этапе подготовки, а также непосредственно во время организации попытки прорыва, украинские вооружённые формирования вдоль Белгородской и Курской областей. Сегодня такая попытка прорыва была принята ещё раз, но, как вы уже поняли из заголовка, она была сорвана путём уничтожения готовящихся к ней подразделений.

Как сообщило Минобороны России, в районе населённого пункта Сподарюшино Белгородской области ударами авиации и артиллерии были уничтожены 5 танков, 4 боевых бронемашины, три установки разминирования УР-77, а также три инженерных машины разграждения. Потери в личном составе украинских формирований составили до 195 человек только убитыми.

МО РФ пока не распространяет кадры подтверждения этих слов, однако в тематических группах в социальных сетях можно без проблем найти фотографии десятков ликвидированных диверсантов. Мы из этических и моральных соображений публиковать эти кадры не станем.

Дополнено в 14:26 по МСК: видеоролик от МО РФ появился.