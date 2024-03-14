Всерьёз воспринимать не стоит. Хотя...

На протяжении уже полутора лет президент Украины Владимир Зеленский продавливает максимально оторванную от объективной действительности «формулу мира», которая состоит из десяти пунктов и, по сути, подразумевает полную и безоговорочную капитуляцию России. Понятно, что на таких условиях, учитывая реалии «на земле», говорить не о чем. И вот, свой вариант «формулы мира» предложил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

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Предложенный Медведевым вариант состоит из семи пунктов и, по сути, предлагает безоговорочную капитуляцию, но уже Украины. Так, Медведев предложил Украине признать факт поражения в военном конфликте, на международном уровне (ООН) признать утрату ею правосубъектности, разогнать все органы власти и провести внеочередные выборы во временный парламент.

Также из проекта «формулы Медведева» следует, что Украина обязана будет выплатить России компенсации, в том числе выплатить деньги родственникам погибших россиян, а также возместить причинённый РФ ущерб. Идеология супрематизма должна быть полностью искоренена, ну а завершающим этапом станет вхождение территории Украины в состав России с международным признанием этого факта на уровне ООН. Причём всё это зампред Совбеза России назвал «мягкой российской формулой мира», подразумевая, что он может придумать и более жёсткий вариант.

Понятно, что публикация Медведева — это просто чуть более приближенный к объективной реальности, но столь же невыполнимый план, как и «формула Зеленского», призванный продемонстрировать, что Москва тоже способна выдвигать жёсткие требования. Всерьёз к нему относиться не стоит. С другой стороны, в целом, конечно, реализовать этот план можно: осуществив на Украине очередной государственный переворот, в котором к власти придут нужные России руководители. Но насколько это вероятно в текущих реалиях, вопрос даже не риторический. Что же до международного признания сложившихся реалий, то на данном этапе никакая ООН признавать российские требования даже не думает.