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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Эксперт призвал не преувеличивать угрозу от беспилотников для нефтеперерабатывающих заводов
Угроза-то есть, но не надо делать вид, будто один маленький дрон может уничтожить весь завод.

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Как вы знаете, практически всё, чем занимается украинское военно-политическое руководство, это PR и громкие заголовки. Для создания нужных «нарративов» Киев и в «контрнаступление» с заведомо очевидным исходом пойдёт, и населённые пункты будет удерживать до талого даже когда они уже полностью окружены или взяты в полукольцо и отрезаны от снабжения, и вылазки в приграничные общепризнанные российские регионы организует. Вместе с тем осуществляются попытки нанесения массированных ударов при помощи беспилотников по объектам на общепризнанной территории России, что, по международному праву, в условиях отсутствия между государствами войны (а между РФ и Украиной её нет) является террористическими актами.

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На протяжении последних пары дней ВСУ удавалось просочиться единичными беспилотниками сквозь заслон российской противовоздушной обороны и ударить по ректификационным колоннам нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Медийный эффект у подобных успешных попаданий по НПЗ серьёзный: взрыв, пожар, чёрный дым, панические статьи и вбросы от противника (и от «полезных дурачков») про срыв посевной, рост цен на топливо. Но вот если хотя бы немного задуматься, то станет понятно, что одиночные удары беспилотниками в принципе не могут нанести существенного ущерба такому крупному предприятию. Во-первых, мощность не та, а во-вторых, достаточно вспомнить нанесение Россией ударов по украинским НПЗ с помощью ракетного вооружения большой мощности, и в итоге неспособность полностью вывести их из строя на долгое время: с топливом у ВСУ, как мы прекрасно знаем, всё в порядке даже спустя два полных года конфликта.

И вот, своим комментарием решил поделиться экс-глава департамента стратегии и инноваций «Газпромнефти» Сергей Вакуленко. По его словам, не нужно преувеличивать опасность, которая исходит нефтеперерабатывающим заводам от небольших беспилотников: российские НПЗ, отметил эксперт, строились и модернизировались по стандартам, сформировавшимся в период Холодной войны, подразумевающим, что завод должен сохранять работоспособность даже при нанесении ударов 1000-килограммовыми авиационными бомбами. Небольшой дрон массой всего в несколько килограммов не может вывести завод, тем более на продолжительное время, из строя.

При этом Вакуленко всё же отметил, что при удачном попадании дрон может повредить уязвимую газофракционную установку, вызвав в ней пожар и нанеся тем самым ей ущерб, но даже в этом случае остальная часть завода продолжит функционировать. Как отметил Вакуленко, пожар на НПЗ создаёт в основном пропагандистский эффект, а также «неудобства и убытки» для нефтепереработчиков, но никак не серьёзные проблемы.

#россия #украина #политика #боевые действия #промышленность #беспилотники
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