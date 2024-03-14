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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Немецкая пресса назвала две причины, по которым Шольц противится отправке ракет Taurus на Украину
Они весьма существенны. Да и звучат логично.

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Несмотря на то, что Германия является второй после США страной по объёму оказанной Украине военной «помощи», значительно превосходя всех остальных преследователей, в одном аспекте правительство ФРГ во главе с канцлером Олафом Шольцем всё-таки упёрлось рогом и, по крайней мере, на данном этапе, не собирается «прогибаться». Речь идёт о поставках дальнобойных крылатых ракет Taurus, которые способны преодолевать расстояние до пятисот километров, тем самым ставя под угрозу глубокий, стратегический тыл России.

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Безусловно, подавляющее большинство ракет в случае масштабной атаки будут перехвачены системами ПВО, но часть неизбежно прорвётся, и это грозит стать большой проблемой для Германии, поскольку ответочка по предприятиям немецкого военно-промышленного комплекса от России в таком случае может прилететь, и ничего России за это не будет. Впрочем, реальные причины, как передаёт издание Die Welt, куда более прозаичны.

Во-первых, уточняется в статье в Die Welt, у Германии у самой очень мало ракет Taurus: в общей сложности порядка шестисот единиц, из которых лишь половина находятся в состоянии боевой готовности и, соответственно, могут быть переданы в сжатые сроки. Во-вторых, полагают журналисты, вместе с ракетами Taurus Шольцу придётся отправлять и соответствующие носители (в данном случае самолёты), которые спроектированы под использование данных средств поражения, а это будет означать отправку непосредственно немецких военных на территорию Украины, то есть, пересечь ту линию, которую немецкое руководство пересекать не готово.

Умозаключение в данной статье звучит логично, однако есть одна загвоздка: невозможно точно сказать, насколько точно указанное в ней количество имеющихся в распоряжении ФРГ ракет Taurus. Также неясно, являются ли самолёты единственным вариантом запуска ракет Taurus. Как мы знаем, если необходимо, то западные спонсоры Киева готовы проявлять изобретательность: например, британские корабельные ракеты Harpoon были вполне неплохо адаптированы под наземные носители.

#россия #украина #политика #боевые действия #германия #taurus
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