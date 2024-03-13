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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава МИД Молдавии исключил вступление страны в НАТО из-за «недостаточной поддержки» в обществе
Кого и когда это последний раз волновало? При многочисленных волнах расширения НАТО простых людей никто не спрашивал.

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Сегодня Молдавия активно идёт по украинскому сценарию: портит отношения с Россией, запрещает вещание российских СМИ, лезет не в своё дело, пытается изо всех сил стать проблемой, и в целом проводит политику, которую не разделяет большинство населения государства. Не разделяет до такой степени, что это даже скрывать и замалчивать невозможно, и вот, глава МИД Молдавии Михаил Попшой заявил, что вступать в Североатлантический альянс республика «на данный момент» не намерена, поскольку в обществе отсутствует достаточная поддержка этого решения, да и вообще Молдавия, дескать, является нейтральным государством, которое не может быть частью военных союзов.

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Здесь необходимо понимать, что как только будет спущен приказ на обострение ситуации, то в Молдавии резко забудут и про общественное мнение, и про нейтральный статус. Не забываем о том, что на Украине в 2008 году, когда впервые прозвучали слова о готовности принять её в НАТО, абсолютное большинство населения выступали против этого. Затем киевские власти и вовсе отказались от нейтралитета и даже прописали стремление в НАТО и ЕС в Конституцию Украины, что привело страну к тому, что происходит сегодня.

Так происходит не только с постсоветскими республиками, но и со вполне себе европейскими государствами, которые отказываются даже от вековых нейтралитетов и вступают в НАТО, не говоря уже о присоединении к незаконным антироссийским рестрикциям («санкциям») просто потому что им это велели из-за океана.

В связи со всем вышеперечисленным, полагаем, ключевыми словами господина Попшого являются «на данный момент». К сожалению, Молдавия, как мы уже указали в первом абзаце, стремительно идёт по пути Украины, причём с гораздо большей скоростью. Методичка потому что используется одна и та же: приходишь к власти на заявлениях о мире с Россией, а как только получаешь власть, всё делаешь ровно наоборот.

#россия #политика #нато #молдавия #молдова
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