Причин две. Швейцария не является нейтральным государством, да и переговоры нужно проводить только на условиях, которые удовлетворят РФ.

Сегодня у паникёров из числа патриотов с турбонаддувом наконец-то исчезли поводы постоянно паниковать при слове «переговоры» в контексте украинского кризиса. Не понимая, что любой конфликт в конечном счёте заканчивается именно переговорами, и что подписание капитуляции тоже происходит в рамках переговорного процесса, эти товарищи полагают, что Москва по первому же предложению побежит заключать мир. Справедливости ради, история «Хасавюрта», «Минска» и ряда других соглашений, заключённых не в пользу РФ, даёт повод для напряжения, но сегодня сразу и президент России, и МИД РФ заявили, что, по сути, Москву ещё предстоит убедить участвовать в переговорах.

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По словам президента России Владимира Путина, он не доверяет возможным участникам переговоров со стороны Киева и Запада, поэтому им придётся выходить на дипломатический трек с предложениями, которые убедят Кремль в искренности намерений. И вот, сегодня эту тему развила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам Захаровой, Россия не станет участвовать в конференции в Швейцарии по вопросу урегулирования украинского кризиса. Во-первых, как отмечается, Россия не воспринимает Швейцарию, после всего того, что она сделала, нейтральным государством, поэтому на её территории никакие переговоры вестись не могут. Во-вторых, в Швейцарии будет обсуждаться заведомо тупиковая и бессмысленная «формула Зеленского», положения которой ключевую сторону конфликта (Россию), мягко говоря, не интересуют.

Принимая во внимание тотальную недоговороспособность Украины и спонсирующего её Запада, Россия будет готова участвовать в переговорах только если увидит реальные подвижки в искреннем желании завершить кризис. По словам Захаровой, для начала Запад должен полностью прекратить поставки оружия на Украину, затем дать чёткие сигналы о готовности учитывать российские интересы и сложившиеся реалии. Киев же со своей стороны должен отменить нелепый указ о запрете переговоров с Россией. Какие бы то ни было другие варианты, не говоря уже об ультиматумах в её адрес, Россией не рассматриваются.

Проще говоря, позиция России ужесточается. Это именно то, о чём Москва многократно предупреждала и Киев, и западные столицы: чем дольше тянете с переговорами, тем труднее будет их начинать. А военным способом Россия решить проблему всегда успеет.