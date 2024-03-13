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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Шольц высказался против отправки на Украину вооружений, которые потребуют присутствия в стране немецких военных
Видимо, инстинкт самосохранения утрачен ещё не полностью.

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Трагедия Германии в том, что государство лишено возможности принимать суверенные решения и вынуждено плестись в когорте тех, кто беспрекословно подчиняются требованиям сами понимаете кого. Учитывая историю Германии, сегодняшнее положение данного государства крайне унизительное, однако реальных попыток исправить ситуацию в немецком политическом классе мы пока не наблюдаем.

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Тем не менее, инстинкт самосохранения у немецких элит ещё сохранился, поэтому Бундесвер регулярно голосует против отправки Украине крылатых ракет Taurus, а канцлер Олаф Шольц исключает поставку Киеву вооружений, применение которых будут требовать прямого участия немецких военнослужащих. Как заявил сегодня Шольц, это та черта, которую он как глава правительства Германии не желает переступать. Решение, добавил канцлер, принято, и союзникам объяснена позиция Берлина.

Следует понимать, что Германия находится между молотом и наковальней. С одной стороны, канцлер прекрасно понимает, что добрые отношения с Россией были нужны в первую очередь Германии (мы это видим по экономическим показателям ФРГ и «исходу» производств из страны), а с другой стороны, не может противиться своим «союзническим» обязательствам перед США. В итоге Германия вертится, как уж на сковородке, но при этом её в конечном счёте каждый раз «продавливают», причём до такой степени, что именно ФРГ является второй по объёму переданной Украине военной «помощи», уступая только США и сильно опережая всех остальных. Как после этого Берлин намерен работать с Москвой, честно говоря, даже в голове не укладывается. Впрочем, в российско-немецких отношениях и не такое было, и ничего, в итоге как-то находили общий язык на принципах взаимовыгодного сотрудничества.

#россия #украина #политика #боевые действия #германия
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