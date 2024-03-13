«Патриот»изм должен быть правильным.

Несмотря на то, что Киев регулярно хнычет в жилетку своих западных спонсоров о том, что Украине критически не хватает средств противовоздушной обороны и боеприпасов к ним, это почему-то не мешает ВСУ регулярно выдвигать эти дефицитные системы поближе к линии боевого соприкосновения. Хотя цель этих действий понятна — попытка воспрепятствовать активной работе российской авиации — но риск при этом колоссальный. Именно по этой причине последние несколько недель ВСУ стали терять многократно больше средств ПВО, в том числе и такие ценные и редкие образцы, как американские ЗРК Patriot.

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Не так давно ВС РФ «накрыли» сразу две пусковых установки Patriot, и вот, сегодня Минобороны России отчиталось о том, что за последние сутки в Харьковской области был выявлен находящийся на огневой позиции комплекс Patriot, которому было нанесено огневое поражение.

В типичном для МО РФ стиле подробности поражения данной установки остались неозвученными, поэтому мы не знаем, каким именно вооружением по ней наносилось поражение.