В этом, отметил президент, нет ничего нового.

Мир сегодня находится в состоянии Второй Холодной войны. Многие политологи справедливо отмечают, что и первая-то Холодная война на самом деле не прекращалась, а просто на время впадала в спячку, пока Россия находилась в тяжелейшем экономическом и политическом состояниях. А ключевым атрибутом Холодной войны, как вы понимаете, является ядерное сдерживание — позиция, при которой участники противостояния даже при большом желании не могут начать друг против друга прямые боевые действия, поскольку это будет означать гарантированное взаимное ядерное уничтожение, а вместе с тем — уничтожение и большей части человечества.

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Сегодня именно военная мощь РФ, в том числе ядерная, сдерживает страны коллективного Запада от прямой военной интервенции на Украину с целью помешать России добиться там своих поставленных задач. Инстинкт самосохранения у руководителей западных стран ещё не атрофировался, поэтому стоило только президенту Франции Эмманюэлю Макрону проявить неосторожность и «ляпнуть» про возможность отправки европейских войск на Украину, как все его «коллеги» тут же стали в шоковом состоянии отвергать данный план.

И хотя на текущем этапе условия, по которым Россия могла бы применить свой «последний аргумент», не сложились, но нынешняя геополитическая обстановка слишком нестабильна, чтобы однозначно такую возможность исключать. Сегодня президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» и агентству «РИА Новости» назвал условия, при которых Москва примет решение о нанесении ядерного удара.

Сразу отметим, что Путин отверг возможность применения даже тактического ядерного оружия в зоне специальной военной операции. Такой необходимости, отметил глава государства, нет и не было никогда. А вот при каких условиях ядерное оружие будет применено по другим целям (понятно, каким), это уже, отметил Путин, прописано в российской военной и ядерной доктрине. Варианта два. Первый: ответный ядерный удар в случае ядерного удара другим государством по территории России. Второй: ядерный удар в случае масштабного конвенционального удара, ставящего под угрозу существование российской государственности, российского суверенитета и независимости.

Россия, утверждает Путин, к ядерной войне с военно-технической точки зрения готова: соответствующие силы всегда находятся в состоянии боевой готовности. При этом глава государства убеждён в том, что «в лоб» решение о ядерном конфликте приниматься не будет. Единственным реальным противником в ядерном конфликте Россия видит только США.