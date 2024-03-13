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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Путин: Россия готова к переговорам по Украине, но только на основе сложившихся реалий
Реалии так-то ещё не вполне сложились. Но идея понятна.

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Когда Россия и Украина ставят условия для начала переговорного процесса, может сложиться впечатление, что стороны в этих условиях диаметрально друг другу противоположны: Россия требует безоговорочного выполнения своих условий, которые всем известны, Украина же требует от России, по сути, капитуляции с выплатой репараций. На самом деле, конечно, это не впечатление, это реальные условия, которые стороны друг другу выдвигают. Проблема, как вы понимаете, заключается в том, что у Украины нет ни малейшего шанса навязать России свои условия, в то время как у России возможность навязать свои условия, безусловно, имеется. В связи с этим условия России являются обоснованными, тогда как требования Украины — фантазиями.

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Все, кто в этом мире имеют значение, данное обстоятельство прекрасно понимают. Понимают и в руководствах стран коллективного Запада, которые слишком сильно загнали сами себя в ловушку пропаганды и ложных нарративов, чтобы публично признать свою неправоту. И вот, в очередной раз обозначил свою позицию переговорам президент России Владимир Путин в рамках интервью телеканалу «Россия 1» и агентству «РИА Новости».

По словам Путина, Россия готова на переговоры, которые основаны не на «хотелках после «применения психотропных веществ», а на сложившихся на земле реалиях. Проще говоря, Путин уточнил, что Россия может вступить в переговоры только на своих условиях, которые подтверждены реальным положением дел на линии боевого соприкосновения. В противном случае задача продолжит решаться военным способом.

Сегодня всё больше лидеров государств призывают Киев опомниться и вступить в переговоры ради сохранения жизней украинцев и сохранения украинской государственности вообще. Пока что, к сожалению для Украины, киевское руководство на эти призывы отвечает разве что не трёхэтажным матом, но в максимально грубых формах. И это при том, что переговоры в первую и в последнюю очередь нужны именно самой Украине. Как вы понимаете, отсылка Путина к «психотропным веществам» на этом фоне полного отрыва киевского руководства от реальности отнюдь не случайна.

Необходимо понимать, что чем дольше Киев тянет с переговорами, тем жёстче будут итоговые условия. До начала специальной военной операции Украина могла завершить этот кризис, признав лишь отход Крыма к России, а также предоставив определённый уровень автономии республикам Донбасса. Весной 2022 года условия были уже жёстче: помимо полного разоружения ВСУ и искоренения супрематистской идеологии Киев также был должен признать независимыми республики Донбасса. Если же начинать проводить реальные переговоры сегодня, то придётся помимо всего вышеуказанного признать также отход к России четырёх новых регионов. Как вы понимаете, в перспективе к ним могут добавиться и другие территории — о необходимости создания «санитарной зоны» в российской власти говорят ещё с лета прошлого года.

#россия #украина #политика #боевые действия
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