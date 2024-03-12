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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Ростех» отправил новую партию современных танков Т-90М «Прорыв» в войска
На сегодняшний день это самый современный российский танк из выпускаемых в промышленных количествах.

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Несмотря на то, что с технической точки зрения самым навороченным российским танком является Т-14 «Армата», активно в боевых действиях он не участвует, поскольку, во-первых, на данный момент слишком дорог относительно даже Т-90М «Прорыв», а во-вторых, избыточен для данного конфликта и стиля его ведения, который избрало командование ВС РФ. Как итог, наиболее современным из числа участвующих непосредственно в боевых действиях на переднем крае является танк Т-90М «Прорыв», новую партию которого отправили в войска с «Уралвагонзавода» — главного танкового завода России.

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Т-90М «Прорыв», по сути, лишь делит с оригинальным Т-90 название, но с технической точки зрения это совершенно новый вид бронетехники, который был принят на вооружение всего несколько лет назад. «Прорыв» обладает рядом усовершенствований, как то: всеракурсную защиту, а также всепогодную и всесуточную систему управления огнём. У Т-90М внесены изменения в башню, установлен более мощный двигатель, усовершенствованы системы защиты.

В зоне специальной военной операции применяются с 2022 года, и количество именно модернизированных «девяносток» в зоне боевых действий постоянно увеличивается.

#россия #танки #промышленность #т-90м #т-90 #т-90м «прорыв»
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