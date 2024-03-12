Разутый танк с работающим двигателем, подбитая бронетехника, эвакуация личного состава.

Сегодня утром в украинских информационных ресурсах стали появляться сообщения о прорыве диверсионных групп военизированных формирований на территорию Белгородской и Курской областей России. Учитывая, что формально между Россией и Украиной никакой войны нет, перед нами очередной грубейший акт нарушения международного права. Обращаться по этому поводу в полицию (ООН) бессмысленно примерно полностью, поэтому проблема будет решаться Россией самостоятельно.

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Понятно, что заявления украинских информационных ресурсов об «удержании» тех или иных приграничных населённых пунктов оказались фейками, поскольку вскоре после окончания операции Минобороны выступило с официальным заявлением о том, что нарушения российской границы допущено не было, а украинские формирования, потеряв значительное количество техники и личного состава, были отброшены. И вот, теперь МО РФ начало публиковать соответствующие подтверждающие видеоролики.

На кадрах можно увидеть подбитую украинскую бронетехнику, причём в ряде случаев её «смельчаки» бросали в такой спешке, что оставляли работающими двигатель и коробку передач. Также на кадрах от МО РФ можно видеть процесс отхода диверсантов на свои позиции. Были ли они добиты впоследствии, история пока умалчивает.

В целом, перед нами очередной пример того, насколько важна информационная гигиена и насколько важно по десять раз перепроверять информацию от тех, кого многократно ловили на лжи и военной пропаганде.