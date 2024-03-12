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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Видео: ВС РФ поразили очередную пусковую установку РСЗО HIMARS
Дело важное и нужное.

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Как вы знаете, единственным образцом западного вооружения, которое реально смогло создать проблемы ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции, является реактивная система залпового огня (РСЗО) HIMARS. Данная система была широко разрекламирована как в западных, так и в украинских отрабатывающих повестку средствах массовой «информации», но на сегодняшний день степень её влияния на боевые действия, по большей части, нивелирована, да и в условиях истощения вооружений и боеприпасов ВСУ стали подвозить установки ближе к линии боевого соприкосновения. Где их активно выявляют и наносят по ним удары.

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Очередная пусковая установка РСЗО HIMARS была поражена за прошедшие сутки на Херсонском направлении линии боевого соприкосновения. Удар, судя по всему, наносился ракетой комплекса «Искандер-М». На опубликованных Минобороны России кадрах можно заметить, как средство поражения прилетает буквально в паре десятках метров от HIMARS, после чего в большом радиусе заметен разлёт осколков, которые накрывают и саму пусковую установку.

Безусловно, красивого взрыва-фейерверка в данном случае добиться не удалось, но осколками машину гарантированно посекло так сильно, что вряд ли установка подлежит восстановлению — по крайней мере, в украинских условиях.

#россия #украина #политика #боевые действия #himars
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МО РФ: отражены все атаки украинских формирований в Белгородской и Курской областях
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