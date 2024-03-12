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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский заявил, что Украине не требуются французские войска на её территории
Уверен? Там ведь запишут, а потом, когда вдруг потребуется, скажут, что «вам же не надо было, а сейчас мы и сами не хотим уже».

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Паника у западных политических «элит» относительно реального, а не сказочного положения дел в зоне украинского кризиса ещё долго будет так или иначе аукаться в средствах массовой информации. Позволивший себе сильно лишнего президент Франции Эмманюэль Макрон с его комментарием о «нельзя исключать ввода европейских войск на Украину» создал информационных поводов ещё на многие дни и даже недели вперёд, и вот, сегодня прокомментировать заявление французского президента решил президент Украины Владимир Зеленский.

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По словам Зеленского, Украина «пока держится», и французские войска на территории Украины не требуются. Естественно, Зеленский не стал заходить вперёд и комментировать, что будет, когда Украина «держаться» перестанет, но что-то нам подсказывает, что и желание делать глупость у западных стран в случае такого развития событий сильно поубавится.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал лидеров стран-членов Альянса быть сдержаннее относительно комментариев по поводу Украины и согласовывать их с другими членами блока. Как отметил Столтенберг, ни НАТО, ни отдельные входящие в его состав государства не являются стороной конфликта на Украине и становиться таковой не собираются.

Не собираются, впрочем, исключительно потому, что прекрасно понимают, что будет их ожидать в случае прямой интервенции на стороне Киева. В противном случае коалиция уже давно была бы собрана, и за примерами того, что всё произошло бы именно так, далеко ходить не надо.

#россия #украина #политика #боевые действия #нато #психиатрия #франция
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Глава ЦРУ предрёк Украине ещё много «Авдеевок», если США не продолжат поддерживать Киев
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