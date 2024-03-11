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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Генсек НАТО призвал глав государств-членов советоваться, прежде чем делать громкие заявления относительно конфликта на Украине
Макрон, это к тебе обращаются.

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Последние пару недель коллективный Запад пребывает в состоянии выбивания из зоны комфорта: Украина так самоотверженно сражается за интересы трансатлантического капитала, считая эти интересы своими, что никому в США и Европе даже в голову не приходит вписываться в этот конфликт с Россией напрямую. Но паника, глядя на то, к чему всё на Украине идёт, у отдельных политиков вызвала необдуманную реакцию. В частности, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что нельзя исключать возможности отправки европейских (читать — натовских) сил на Украину с целью спасения ситуации.

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Ни у кого из тех, кто имеют значение, этот комментарий одобрения не нашёл, и вот, сегодня в интервью агентству Reuters с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом тема возможного прямого вступления западных стран в украинский кризис напрямую. К счастью всех, кто живут в Европе, Столтенберг опроверг существование у НАТО планов по введению войск на Украину.

Как отметил генсек Североатлантического альянса, НАТО в целом и его государства-члены по отдельности не являются стороной текущего конфликта на Украине, а руководителям этих государств-членов следует советоваться с единым центром, прежде чем делать громкие заявления. Как справедливо добавил Столтенберг, заявления, которые озвучивают отдельные политики (намёк на Макрона, естественно), влияют на всех.

Столтенберг также добавил, что даже если какое-то одно государство решит в отрыве от НАТО вписаться в этот конфликт, то это всё равно критически повлияет на общую обороноспособность по причине наличия договоров о коллективной обороне.

#россия #украина #политика #боевые действия #нато
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