Глава ЦРУ так ничего и не понял. Значит, гнать надо взашей с должности.

То, что российская специальная военная операция на Украине затянулась на столь продолжительное время, на которое явно никто не рассчитывал, исключительно по причине беспрецедентного вписывания коллективного Запада в этот конфликт на стороне Киева, не является ни для кого секретом. Собственного военного потенциала у Украины было много, но явно не на два—три года противостояния; ещё меньше был потенциал экономический, в котором Киев больше чем наполовину зависит от иностранных финансовых вливаний. Понимают это все, и в первую очередь Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США.

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Так, сегодня глава ведомства Уильям Бёрнс заявил, что если США не возобновят оказание поддержки Киеву, то Украина в 2024 году продолжит терять территории, и её ожидают ещё много «Авдеевок». Бёрнс отсылает к взятию российскими войсками населённого пункта Авдеевска на Донецком направлении, который в результате коллапса обороны ВСУ произошёл гораздо быстрее, чем предполагалось.

Разведчик докладывает, что ВСУ критически недостаёт боеприпасов, а российские войска продолжают оказывать давление и продвигаться дальше, отодвигая линию боевого соприкосновения.

В представлении главы ЦРУ, отказ от дальнейшей поддержки Украины стал бы «крупной исторической ошибкой» США. Как будто бы это первая и последняя историческая ошибка Града на холме, и как будто там не распишут всё так, как необходимо.