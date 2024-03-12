Этого, в общем-то, достаточно.

Сегодня глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия позволил себе затребовать от Грузии прекратить авиасообщение с Россией ради «нормализации» отношений с Украиной. Естественно, современная грузинская власть, которая действует по канонам дипломатии, не стала отвечать Арахамии прямым текстом, что она думает о его заведомо невыгодном для Тбилиси предложении, поэтому ограничилось сдержанным заявлением, в котором, впрочем, если приглядеться, содержится указание, куда нужно проследовать киевским функционерам.

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Как отметил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, Тбилиси будет и дальше проводить в отношении России «прагматичную» политику. Проще говоря, Грузия будет выстраивать отношения с соседями, исходя из собственных интересов, а не «хотелок» тех, кто не имеют на международной арене абсолютно никакого значения.

Напомним, что последние несколько лет Грузия активно восстанавливает уничтоженные при правлении режима Саакашвили отношения с РФ. Эти отношения в первую и в последнюю очередь нужны самой Грузии, поэтому действующее руководство страны принимает решения, исходя из внутренних интересов государства. То есть, делает то, что должна была делать Украина.