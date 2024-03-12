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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Киеве потребовали от Грузии прекратить авиасообщение с Россией ради «нормализации» отношений с Украиной
Грузии эти отношения с Украиной зачем? Они ей что дадут? В отличие от отношений с Россией. Всё же до абсурдности просто.

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Последние годы грузинское правительство делает всё возможное, чтобы стабилизировать и улучшить отношения с Россией после всего того, что натворил режим Саакашвили (который был арестован за свои преступления нынешней грузинской властью), включая развязывание конфликта в августе 2008 года, итогом которого стала (вероятнее всего, безвозвратная) потеря Грузией двух входивших в её состав автономных республик — Абхазии и Южной Осетии. На фоне этого совершенно необъяснимыми, нелепыми и откровенно наглыми до уровня беспредела являются призывы главы фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давида Арахамии к Тбилиси о прекращении авиасообщения с Россией.

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По словам господина Арахамии, Грузия должна это сделать, если хочет нормализовать отношения с Киевом, параллельно «освободив» Саакашвили из заключения.

Возможно, Арахамия не понимает, но Грузии отношения с Украиной, как бы это помягче выразиться, не нужны. Вот совсем. Никакой ценности в этих отношениях нет, конфликт, в результате которого Украина уничтожается как экономика и как государство, продолжается, соответственно, и материальной выгоды для Грузии от этого «восстановления» совершенно нет. Чего не скажешь о колоссальном российском рынке для грузинских товаров и возобновлённого авиасообщения, позволяющего россиянам посещать Грузию с целью туризма и отдыха.

Чем раньше в Киеве поймут, что в мире им никто ничего не должен, и что до вооружённого конфликта с Россией Украина допрыгалась сама, через собственное отсутствие государственного суверенитета, тем лучше будет для всех, и в первую очередь для самой Украины. Впрочем, бытует справедливое мнение о том, что понимать что бы то ни было уже слишком поздно: поезд ушёл.

#россия #украина #политика #психиатрия #грузия
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Грузия намерена и дальше проводить «прагматичную» политику в отношении России — премьер страны
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