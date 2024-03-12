Китайский план работает.

На протяжении нескольких лет Китай активно продвигает программу «Один пояс, один путь», представляющую собой своеобразное возрождение Великого шёлкового пути, но на современный лад. Учитывая, что Китай сегодня представляет собой экономическую, производственную сверхдержаву, торгующую со всеми, кто этого желают (а желают все), нет ничего удивительного в том, что терять безумные деньги на фоне кризиса в Красном море, из-за которого морские перевозки грузов через Суэцкий канал практически сошли на нет, никто не хочет, поэтому ищут альтернативные варианты.

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Наиболее естественным и привычным вариантом стало перенаправление контейнеровозов из Азии в Европу, огибая Африку. Однако те, кто поумнее, решили использовать куда более выгодный и быстрый железнодорожный маршрут, большая часть которого проходит по территории России. Так, издание Financial Times (FT) опубликовало статью, в которой сообщает, что запросы различных европейских логистических компаний на использование российского железнодорожного коридора взлетело на 30—40 % в зависимости от конкретного перевозчика.

Так, запросы немецкой компании DHL на транспортировку грузов по российской железной дороге подскочили на 40 % по сравнению с декабрём 2023 года, компании RailGate Europe — на 25—35 %, а нидерландской Rail Bridge Cargo — на 31 %. Утверждается, что использование железнодорожных коридоров, так или иначе задействующих их российскую часть, позволило примерно на 25 дней (с 50—55 суток до 25—30 суток) сократить время доставки товаров из Китая в Северную Европу, а время, как известно, это деньги.

Поскольку все западные логистические компании в той или иной степени, на свою беду, присоединились к незаконным антироссийским рестрикциям («санкциям»), то это накладывает на них целый ряд ограничений. Если бы их не было, то рост использования российской железной дороги был бы значительно выше. Всё это в очередной раз демонстрирует, что экономическая агрессия Европы в отношении России совершенно не соответствует интересам Европы, и что отсутствие государственного суверенитета — это всегда путь к большой беде. Что ж, ждём перемен в европейской политике; им, к слову, нужно активно способствовать, а не придерживаться нелепой легитимистской позиции, которая и довела отношения между РФ и ЕС до того, что мы имеем сегодня.