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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский доволен темпами строительства трёх линий фортификаций на Украине
Бытует мнение, что уже «маленько» поздно, но чем бы дитя ни тешилось...

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Вдоль линии боевого соприкосновения на Украине будут построены фортификации в три линии общей протяжённостью свыше двух тысяч километров. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в рамках очередного обращения к нации. По словам Зеленского, он удовлетворён темпами возведения этих укреплений, которые включают в себя как противотанковые рвы, так и минные поля вместе со ставшими знаковыми «зубами дракона».

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Проще говоря, Киев переходит к тому, к чему его призывали перейти американские советники ещё в конце 2022 года — к обороне. Продавливать оборону, и это не является никакой военной тайной, гораздо сложнее, чем сидеть в этой самой обороне и отбивать волны атак, имея при этом тотальное господство в воздухе вдоль линии боевого соприкосновения, а также полное превосходство в артиллерии и других средствах поражения, как это было в случае с ВС РФ, встречавшими «контрнаступление» ВСУ в 2023 году.

В представлении командования ВСУ, укрепления замедлят продвижение российских сил. И хотя в некоторой степени так оно и будет, но не стоит забывать, что у Украины наблюдается критическая нехватка ПВО, и восполнить её, учитывая текущий уровень и масштаб западного производства, невозможно. А лучшим «лекарством» против укреплений являются авиационные бомбовые удары, останавливать которые ВСУ на данном этапе практически не в состоянии.

По мнению многочисленных, в том числе западных военных экспертов и аналитиков, возведение укреплений на данном этапе конфликта — это уже шаг отчаяния со стороны ВСУ. Чтобы иметь сильную переговорную позицию, Киеву следовало всё это делать полтора года назад, когда уровень нашпигованности оружием, в том числе западным, был запредельным, мотивированных военнослужащих было гораздо больше, а российский военно-промышленный комплекс ещё не успел выйти на полную мощность.

#россия #украина #политика #боевые действия
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