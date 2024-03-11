Цель таких учений многогранна, а сами учения становятся регулярными.

Проведение различных военных учений не только поддерживает вооружённые силы в тонусе, но и в случае с международными военными учениями также повышают уровень взаимодействия между военным командованием конкретных государств. Пока сейчас НАТО проводит самые масштабные учения со времён Холодной войны, свои учения проводят и Россия с Китаем, а теперь ещё и с Ираном.

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Как сообщает агентство Tasnim, завтра, 12 марта, в северной части акватории Индийского океана пройдут совместные российско-китайско-иранские военно-морские учения. Цель этого процесса — отработка взаимодействия военно-морских флотов государств-участников учений в рамках поддержания безопасности в регионе, а также защиты международной торговли. Вместе с тем стороны будут обмениваться друг с другом опытом в проведении морских военных операций.

Следует отметить, что российско-китайские военно-морские учения носят регулярный характер, а вот Иран присоединился к ним сравнительно недавно. Но, судя по всему, теперь уже тоже на регулярной основе.