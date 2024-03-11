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Редакция
События в мире Михаил Андреев
WSJ: Россия может поддерживать текущий уровень военного производства до пяти лет
А почему спустя пять лет должно случиться что-то, что повлияет на эту возможность?

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Сегодня никто, как сильно он того бы ни хотел, не оспаривает факт многократного наращивания Россией выпуска военной продукции. Мы сейчас не будем погружаться в глубины того, почему страны Запада вместе со своими масс-медиа рассчитывали на иной расклад; вопросы должны задавать граждане западных стран своим руководителям, которые довели до конфронтации, не имея никаких реальных разведданных об экономических и промышленных возможностях РФ.

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Положение дел очень серьёзное: сегодня российский военно-промышленный комплекс (ВПК) превосходит весь совместный натовский, причём в несколько раз. И вот, сегодня издание The Wall Street Journal (WSJ) выпустило статью, в которой отмечается, что ВПК России способен сохранять текущий масштаб производства в течение двух—пяти лет.

Что должно случиться по прошествии этих двух—пяти лет, чтобы российская военная промышленность утратила возможность сохранять масштаб производства, не уточняется. Предположим, что при таких темпах производства через пять лет сохранять их просто не будет смысла: вооружений будет выпущено больше, чем требуется.

Собственно, примерно такой логикой и руководствуется автор статьи в WSJ, заявляющий со ссылкой на европейскую разведку о том, что производимого оружия России хватит ещё на «несколько лет». Всё это является частью новой информационной кампании Запада по перестройке общественного мнения на осознание бесперспективности военного противостояния с Россией.

#политика #экономика #промышленность #военно-промышленный комплекс #оборонно-промышленный комплекс #теги: россия
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