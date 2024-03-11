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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Столтенберг: НАТО не планирует увеличивать число стран, в которых размещено ядерное оружие
Генсек НАТО не стал уточнять, что такое размещение снизит безопасность стран-«хостеров» примерно до нуля.

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Расширение НАТО не столько повышает, сколько снижает защищённость стран, входящих в данный альянс. Ведь в нейтральном статусе они в случае крупной мировой заварушки останутся в относительном спокойствии, а вот в статусе членов военного блока, как ни крути, будут целями для российских средств поражения, в том числе, если придётся, и «последнего аргумента».

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Понимают это, как ни странно, и в самом Североатлантическом альянсе, поэтому сегодня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у блока нет планов по увеличению количества государств, в которых размещается ядерное оружие. Данный вопрос Столтенбергу был задан в контексте включения Швеции в альянс и возможного крайне опасного накала ситуации с Россией.

Кроме того, по словам генсека НАТО, альянс не намерен создавать новые базы на территории как Швеции в частности, так и на других территориях альянса в целом.

Сегодня в НАТО состоят 32 государства, а после включения в данный враждебный России блок Швеции и Финляндии уровень угроз для РФ значительно возрос, на фоне чего были вновь образованы Ленинградский и Московский военные округи, которые будут нашпиговываться личным составом и военной техникой. Также на фоне накала обстановки в мире российские вооружённые силы будут планомерно увеличены до полутора миллионов человек. Здесь можно только поздравить Швецию и Финляндию, отказавшихся под давлением США от своего нейтралитета взамен на попадание в прицел российских стратегических сил. Впрочем, выход из НАТО, если захочется спокойной жизни — это всегда опция. Нужно только проявить политическую волю.

#россия #политика #нато #ядерное оружие #швеция
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