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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Буданов заявил, что ГУР МО Украины готовит «серьёзную операцию» в Крыму
Не хочет Киев, чтобы электричество было на Украине. Ох, не хочет...

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Никак не желая из мира фантазий возвращаться в мир реальный, киевское политическое и военное руководство продолжает грезить идеями, которые, быть может, с точки зрения нарратива и можно было «продать» населению где-нибудь осенью 2022 года на фоне отвода российских войск из Харьковской области и Херсона по причине необоснованного риска им быть отрезанными от снабжения, но сегодня это всё уже выглядит как размахивание кулаками после драки.

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Да, формально драка ещё не закончилась, но её исход всем предельно понятен. По всей видимости, всем, кроме, опять же, военно-политического руководства Украины. Так, сегодня начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что его ведомство готовит некую «серьёзную операцию» в Крыму, а действия Киева в Чёрном море — это подготовка к данной операции.

О каких-таких действиях в Чёрном море говорит Буданов, непонятно. Террористические атаки беспилотниками по объектам в Крыму и использование безэкипажных катеров для ударов по кораблям российского Черноморского флота на такие «действия» не «тянут».

В конце концов, Буданов, видимо, забыл, что любые операции должны быть тайными, иначе получится как с так называемым контрнаступлением в прошлом году, когда военно-политическое руководство Украины раструбило о нём за несколько месяцев до начала, и ринулось наносить удар в наиболее укреплённую часть российской обороны.

В любом случае, если какая-то «серьёзная операция» увенчается успехом, ответ ВС РФ себя долго ждать не заставит. Напоминаем о том, что после российской кампании по нанесению ударов по энергосистеме Украины в стране осталось лишь 50 % соответствующих мощностей. С учётом коллапса промышленности и огромного количества выехавших из страны людей этого хватает, но нетрудно догадаться, что будет, если ВС РФ всё-таки решатся на возобновление ударов по энергосистеме Украины. На месте Буданова мы бы всё-таки не рыпались.

#россия #украина #политика #боевые действия #психиатрия
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