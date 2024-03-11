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Редакция
События в мире Михаил Андреев
SIPRI: Экспорт российских вооружений за последние четыре года сократился более чем вдвое
Россия впервые опустилась на третье место в «рейтинге» экспортёров оружия.

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На протяжении десятилетий Россия/СССР была вторым государством в мире по объёму экспорта вооружений, и данная деятельность обеспечивала государству нехилый заработок. В последние два года ситуация, понятное дело, изменилась: в Европе вспыхнул самый масштабный со времён Второй мировой войны конфликт, который поменял структуру экспорта и импорта вооружений. С соответствующим отчётом выступил Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI).

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Как следует из отчёта, Россия на фоне ведения боевых действий на Украине более чем вдвое (на 53 %) сократила экспорт вооружений, оставляя большую часть производимого оружия на собственные нужды, и тем самым впервые спустившись на третье место в рейтинге экспортёров. Место России заняла Франция, экспорт которой за последние пять лет увеличился на 47 %, ну а на первом месте традиционно США, экспорт вооружений которых за последнюю пятилетку вырос на 17 %.

Крупнейшим импортёром оружия в Европе, как нетрудно догадаться, стала Украина. Собственно, рост экспорта Франции и США наглядно коррелирует с ростом импорта Украины, и предельно понятно, почему статистика обернулась именно таким образом.

США поставляют свои вооружения в 107 государств, тогда как Россия в 2023 году поставила вооружения только в 12 стран, ключевыми из которых являются Индия, Китай и другие государства азиатско-тихоокеанского региона.

Из вышеуказанной статистики нетрудно понять, что у США и других западных экспортёров оружия имеется огромное количество обязательств перед десятками, а то и сотней с лишним государств, и Украина в этом перечне отнюдь не единственная. Добавим сюда ещё и крайне ограниченные возможности западного военно-промышленного комплекса, и разговоры о том, что Киеву не хватает вооружений, боеприпасов, а возможности нарастить их поставки нет, перестают казаться «пропагандой», которой они, собственно, никогда и не были.

Навсегда ли Россия потеряла рынки сбыта своих вооружений, на данном этапе неясно. Во-первых, сейчас период пертурбаций, поэтому статистика экспорта/импорта вооружений временно искажена. Во-вторых, российское оружие гораздо доступнее, и при этом нисколько не уступает западному в техническом плане. В-третьих, сейчас на Украине происходит реклама российских вооружений и антиреклама — западных. Весьма наивно полагать, что за происходящим на территории Украины, и за тем, как себя в этих условиях ведут вооружения разных стране, не следят страны глобального большинства.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #экономика #оружие #франция #промышленность
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