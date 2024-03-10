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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Американский сенатор заявил, что США должны будут выйти из НАТО, если альянс вступит в конфликт на Украине
Мудрое решение. Жаль, принимать его будет не этот конкретный сенатор.

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Паническо-истерический комментарий президента Франции Эмманюэля Макрона касательно возможной отправки европейских войск на Украину особо никого в России не напугал. Чего не скажешь о Европе и США, которым совершенно не интересно вписываться напрямую в боевые действия против армии первого класса, имеющей ко всему прочему и чудовищный арсенал ядерных вооружений на любой вкус, на любую дальность и мощность.

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От заявления Макрона, который хотел выставить себя крутым парнем, но выставил обычным инфантильным топтуном ножкой, открестились все имеющие значение страны ЕС, и вот, сегодня сенатор США Майк Ли заявил, что в случае описанной Макроном эскалации текущего кризиса Вашингтон должен будет выйти из НАТО, дабы не оказаться втянутым в конфликт.

По словам сенатора, США должны установить чёткую черту, за которую нельзя выходить: если армии стран Североатлантического альянса вступят на территорию Украины, то США должны полностью оставить НАТО без своей поддержки — по сути, выйти из этого военного блока. Как справедливо отметил Ли, европейские спонсоры Киева «слишком далеко зашли» в своей риторике, и риск перехода этого регионального конфликта в глобальную ядерную войну с участием Соединённых Штатов совсем не входит в интересы США.

Следует понимать, что гипотетический выход США из НАТО будет означать коллапс данного блока, поскольку его составные части без Града на холме в военном смысле, особенно что касается «младочленов» из восточной и северной Европы, практически ничего не значат.

На сегодняшний день вектор движения конфликта на Украине всем предельно ясен: отсюда, собственно, и истерика Макрона, и хмурое выступление президента США Джо Байдена перед Конгрессом, и паника в глазах европейских «лидеров», которые решили сыграть на тотализаторе, но поставили не на ту лошадь, проиграв если не всё, то критически многое.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #нато #психиатрия
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