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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Forbes: на восполнение потерь ЗРК Patriot на Украине может уйти до нескольких лет
Даже такую простую вещь, как артиллерийский снаряд, в должных количествах выпускать разучились, что уж говорить про столь штучный товар, как система ПВО.

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Как мы уже неоднократно отмечали, страны Запада поставили на украинскую карту практически всё, что у них было: авторитет, экономические перспективы, геополитическое положение, а также миф о превосходстве вооружений. Потеряв очень много, если не всё, в каждом из этих критериев, сейчас перед США и их «союзниками» по НАТО стоит непростая задача: признать реальность или эскалировать конфликт на Украине до совсем уже запредельных высот.

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И если к первому варианту Запад политически пока не готов, выжидая непонятно чего, то вот реализовать второй вариант может быть невозможно физически. Так, издание Forbes пишет, что, в частности, восполнение утраченных только на Украине зенитных ракетных комплексов Patriot может занять у США не один год. Речь в данном материале идёт о двух пусковых установках ЗРК Patriot, которые, как сообщается, были уничтожены на днях в районе населённого пункта Покровск в ДНР. Как пишет автор материала в Forbes, замена только этих утраченных систем может занять месяцы или даже годы, и это в материале ещё не поднимается тема ранее поражённых или уничтоженных ЗРК Patriot из числа поставленных на Украину. Кроме того, автор справедливо отмечает, что такие системы стоят миллионы, миллионы и ещё раз миллионы долларов, которых у Киева, находящегося на западной системе искусственного жизнеобеспечения, скорее всего, нет.

Необходимо понимать, что система противовоздушной обороны это технически крайне сложная военная продукция, производство которой занимает огромное количество времени и требует слаженной работы целых отраслей.

На сегодняшний день Киеву требуется всего и много, а этого «всего» и «много», как выясняется, в распоряжении НАТО, если только не оголять критически свои собственные оборонные возможности, нет. Всё, что было можно, уже давно отправлено, за счёт чего, собственно, этот конфликт и затянулся на два года вместо нескольких месяцев.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #промышленность #patriot
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