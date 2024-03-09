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Редакция
События в мире Михаил Андреев
СМИ: Игровую серию Watch Dogs ждёт экранизация
Когда идей нет вот совсем, а что-то снимать надо.

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Если раньше компьютерные игры делались по мотивам кинофильмов, то с развитием видеоигровой индустрии стала активно набирать обороты такая практика, как экранизация игр. Мы ещё далеки от пика данного процесса, однако производители кинофильмов делают всё возможное, чтобы его приблизить. В частности, издание Deadline сообщает, что уже идёт работа над экранизацией серии Watch Dogs от Ubisoft.

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Согласно имеющимся данным, режиссёром-постановщиком экранизации станет Матьё Тури («Выжившие», «Бегущая по лезвию»), а сценарий пишет Кристи ЛеБлан («Кислород»). Одну из ведущих ролей в экранизации, по плану, исполнит Софи Уайлд.

Известно лишь, что действие фильма будет происходить во вселенной Watch Dogs. В подробности экранизации пока не вдаются, поэтому неясно, насколько крепко авторы фильма собираются проводить параллели непосредственно с видеоиграми серии Watch Dogs и намерены ли воссоздавать персонажей данной франшизы.

Насколько хорошей является идея экранизации весьма посредственной игровой серии, это уже тема для другого обсуждения. В конце концов, никто не заявляет, что фильм позиционируется как блокбастер.

#кино #watch dogs
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