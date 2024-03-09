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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава МИД Армении заявил о намерении республики вступить в ЕС
Это после Турции или после Украины? Проще говоря, никогда или вообще никогда?

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Бесконечная блажь, которую позволяют себе никак не желающие уходить со своих постов представители армянского политического руководства, уже стоила Еревану отношений с Россией, окончательной и бесповоротной потери Нагорного Карабаха, а также больших проблем во внешней и внутренней политике в целом. Обычно после такого принято немедленно уходить в отставку, но руководство Армении, видимо, считает, что ещё обрушило на головы населения недостаточно бед. Так, сегодня глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что в республике активно обсуждается возможность вступления в Евросоюз.

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В фантазиях господина Мирзояна у народа Армении имеются «европейские устремления», и их, дескать, надо удовлетворять. Есть ли в Армении на самом деле европейские устремления, а если есть, то понимают ли «стремящиеся», что это будет значить для них лично и для государства в целом, всё это вопросы, которые задавать не принято, но надо.

Что-то нам подсказывает, что в Армении у людей есть устремление просто жить лучше. А как это вообще можно реализовать, вступая в Евросоюз, с которым у данного закавказского государства нет ни сухопутной, ни даже морской границы, при этом автоматически лишившись постсоветского рынка ЕАЭС, это вопрос, который в Ереване, опять же, задавать почему-то не принято.

Наконец, имеется ещё более насущный вопрос, а именно: зачем непосредственно Евросоюзу нужна Армения? Что она может предложить данному экономическому обвинению? Как вы понимаете, этими вопросами в Ереване опять-таки не задаются, хотя должны.

#политика #евросоюз #психиатрия #армения
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