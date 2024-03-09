Это после Турции или после Украины? Проще говоря, никогда или вообще никогда?

Бесконечная блажь, которую позволяют себе никак не желающие уходить со своих постов представители армянского политического руководства, уже стоила Еревану отношений с Россией, окончательной и бесповоротной потери Нагорного Карабаха, а также больших проблем во внешней и внутренней политике в целом. Обычно после такого принято немедленно уходить в отставку, но руководство Армении, видимо, считает, что ещё обрушило на головы населения недостаточно бед. Так, сегодня глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что в республике активно обсуждается возможность вступления в Евросоюз.

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В фантазиях господина Мирзояна у народа Армении имеются «европейские устремления», и их, дескать, надо удовлетворять. Есть ли в Армении на самом деле европейские устремления, а если есть, то понимают ли «стремящиеся», что это будет значить для них лично и для государства в целом, всё это вопросы, которые задавать не принято, но надо.

Что-то нам подсказывает, что в Армении у людей есть устремление просто жить лучше. А как это вообще можно реализовать, вступая в Евросоюз, с которым у данного закавказского государства нет ни сухопутной, ни даже морской границы, при этом автоматически лишившись постсоветского рынка ЕАЭС, это вопрос, который в Ереване, опять же, задавать почему-то не принято.

Наконец, имеется ещё более насущный вопрос, а именно: зачем непосредственно Евросоюзу нужна Армения? Что она может предложить данному экономическому обвинению? Как вы понимаете, этими вопросами в Ереване опять-таки не задаются, хотя должны.