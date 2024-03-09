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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава МИД Польши заявил, что появление сил НАТО на Украине «не является немыслимым»
Очередной раздел Польши тоже не является немыслимым. Так, пища для размышлений главе МИД Польши.

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Несмотря на то, что абсолютное большинство руководителей европейских государств чуть ли не попадали в обморок от понимания гипотетических последствий, услышав выпад президента Франции Эмманюэля Макрона касательно того, что «нельзя исключать» отправки европейских войск на Украину для спасения ситуации, и массово принялись отвергать данное заявление, некоторые политики, наиболее слабо связывающие свои фантазии с объективной действительностью, кажется, не понимают, чем такие разговоры могут для них закончиться.

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Так, глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что «ценит» инициативу президента Франции, добавив при этом, что появление войск НАТО на Украине «не является немыслимым».

Вероятно, пан Сикорский не ознакомился со вчерашним заявлением Макрона, в котором он намекнул, что его опять неправильно поняли, заявив, что обсуждать какие бы то ни было сценарии — это не значит непременно воплощать их в жизнь.

Напомним, что с критикой Макрона обрушились не только его коллеги по Евросоюзу, но и главы всех французских политических партий: никто, кроме Макрона и Сикорского, не считает вышеизложенную перспективу не то что хорошей, а даже попросту разумной. И здесь добавить действительно больше нечего: разговоры о прямом вступлении западных стран в украинский конфликт на стороне Киева должны быть немедленно прекращены, в первую (и последнюю) очередь ради будущего этих самых стран.

#россия #украина #политика #боевые действия #нато #польша #психиатрия #франция
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