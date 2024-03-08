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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Не исключать — не значит делать»: Макрон уточнил свою позицию по отправке войск на Украину
Попутавшего берега президента неправильно поняли. Вопрос в другом: зачем языком болтать, когда за спиной нет ничего?

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Президент Франции Эмманюэль Макрон очень плохо ловит сигналы, исходящие от европейского общества, и поэтому из раза в раз позволяет себе ошибочные заявления. Вместо того чтобы разбираться с проблемой, с которой столкнулись французские фермеры, Макрон позволяет себе заявлять вещи, от которых у всего коллективного Запада волосы на затылке дыбом встают. Глава Пятой Республики то «не исключит» отправки европейских войск на Украину, то в качестве условия отправки войск назовёт смещение линии боевого соприкосновения в сторону Киева или установление Россией контроля над Одессой, то заявит, что у Запада не должно быть никаких «красных линий» в вопросе поддержки Украины.

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Похоже, кто-то всё-таки дал президенту Франции знать, что он заигрался и забыл, что пока ещё является действующим главой государства, слова которого пока ещё слушают (исключительно по причине занимаемой им должности, но всё же), поскольку в эфире телеканала BFMTV Макрон всё же скорректировал своё нашумевшее высказывание, заявив, что «не исключать — не значит делать».

Проще говоря, Макрон отметил, что он допускает то или иное развитие событий, но не обязательно намеревается следовать своим словам в случае, если развитие ситуации пойдёт по описанному им сценарию.

Как мы уже неоднократно отмечали, сейчас на Западе самая настоящая паника, вызванная осознанием неизбежного провала украинского проекта, в который были вложены немыслимые ресурсы и средства. И пока что хуже всего с этой паникой справляется именно президент Франции. А раз не справляешься — уходи в отставку, дай дорогу тем, кто тут же позвонят в Кремль и попытаются найти выход из сложившейся ситуации с минимальной потерей лица для Запада. Полностью обойтись без потери лица, и это надо понимать, уже не получится: слишком далеко ситуация зашла, и слишком сильно западные страны вписались в украинский кризис на стороне Киева.

#россия #украина #политика #боевые действия #психиатрия #франция
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