Твоё мнение что, кто-то спрашивать собрался? Твоё желание кто-то учитывать будет?

Вымышленный мир, в котором нравится пребывать президенту Украины Владимиру Зеленскому, весьма привлекателен: в нём всё хорошо. Поэтому нет ничего удивительного в том, что возвращаться в мир реальный, в котором всё плохо, глава украинского государства не хочет. Отсутствие желания признавать суровую реальность в очередной раз было продемонстрировано Зеленским в рамках его визита в Турцию для встречи с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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Президент Турции предложил Зеленскому пригласить Россию для участия в обсуждении так называемой формулы мира, однако президент Украины категорически эту идею отверг. По словам Зеленского, Украине необходим «справедливый мир», и разрабатывать соответствующий план должны «сначала цивилизованные страны», а затем для обсуждения разработанного плана может быть приглашена российская делегация.

Проще говоря, Зеленский готов отступиться от своего же собственного закона о запрете на переговоры с Россией, но на условиях, видите ли, «справедливого мира». Что в представлении президента Украины есть «справедливый мир», и на каком основании он вообще должен быть таким, совершенно непонятно.

Как мы уже многократно отмечали, Киеву давно уже пора завязывать со своей бескомпромиссной риторикой — ради самой Украины как таковой. Время для компромиссов давным-давно упущено, хорошего для Украины варианта завершения этого кризиса в любом случае не будет — теперь уже об этом говорить слишком поздно.